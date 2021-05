Sardegna: Confesercenti, coprifuoco sia spostato alle 24, sia possibile lavorare in interno locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Difficile calcolare gli effetti in termini di aumento degli incassi dello spostamento alle 23 del coprifuoco, al governo chiediamo maggiore elasticità e soprattutto che si possa lavorare all'interno dei locali". E' il pensiero di Nicola Murru, direttore di Confesercenti Cagliari sulle possibili ricadute positive su bar e ristoranti del coprifuoco il cui inizio è da oggi fissato per le 23. "Il nuovo orario di inizio del coprifuoco certamente aiuterà - ha spiegato Murru - tanto più che è prevista una mezz'ora di tolleranza per permettere agli avventori dei ristoranti di raggiungere la propria abitazione. Noi stiamo spingendo per portare l'orario il prima possibile alle 24". "Il problema maggiore - ha aggiunto il direttore di Confesercenti Cagliari - è la possibilità di lavorare solo per quei locali che hanno spazi esterni e che, purtroppo, sono una minoranza. Per tutti gli altri, la maggioranza, questa limitazione è una mazzata tremenda. Ecco, ci vorrebbe una maggiore elasticità anche se accompagnata da prudenza, del resto i dati sulla diffusione del virus sono confortanti e la campagna di vaccinazione sta proseguendo grazie anche ad una buona organizzazione". "Confidiamo sulla zona bianca - ha concluso Nicola Murru - solo allora potremo vedere i segni di un'effettiva ripresa". (Rsc)