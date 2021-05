Sardegna: botta e risposta fra Ats e medici di famiglia su vaccinazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I medici di famiglia? Non vaccinano le persone allettate come accade nelle altre Regioni. Lo evidenzia il commissario straordinario dell'Ats, Massim Temussi che spiega anche come "il sistema non decolla". I medici di famiglia, dal canto loro, tramite Fimmg Sardegna, sottolinea come i medici non siano stati messi in condizione di vaccinare i pazienti allettati: "Non ci hanno fornito gli strumenti informatici per incrociare i dati, quindi i pazienti dobbiamo andare a cercarli uno per uno, non abbiamo gli elenchi di chi è già stato vaccinato e chi no. Inoltre, i punti in cui possiamo andare a ritirare le dosi, che bisogna prenotare con quattro giorni d'anticipo, sono appena tredici in tutta l'Isola. (Rsc)