Camera: domani audizione su viabilità e sicurezza autostrade liguri

- Domani, giovedì 20 maggio, alle 14.30, le commissioni riunite Ambiente e Trasporti della Camera, presso l'Aula della commissione Ambiente, svolgono l'audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali del ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili sulla viabilità e la sicurezza della circolazione stradale sulle infrastrutture liguri. L'appuntamento - riferisce una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv. (Com)