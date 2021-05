Rifiuti: Muscarà (M5s), coinvolgimento De Luca in indagine è dimostrazione di strategia fallimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'inchiesta della magistratura sulla gestione rifiuti in Campania, che da ieri annovera tra gli indagati anche il governatore De Luca, accende i riflettori su una strategia che si è rivelata assolutamente inefficace per una regione che ha portato l'Italia sotto procedura d'infrazione europea". Lo dichiara la consigliera regionale campana del Movimento 5 stelle Maria Muscarà, nel commentare gli ultimi sviluppi dell'inchiesta della Procura di Napoli sul ciclo dei rifiuti in Campania. "Piuttosto che puntare su un ciclo di rifiuti virtuoso - prosegue - con incremento della differenziata e impiantistica compost, dal 2015 la Regione ha concentrato la gran parte delle risorse nell'operazione ecoballe, rivelatasi fallimentare. Senza contare che nell'ultimo anno e mezzo la situazione è addirittura peggiorata a causa del Covid, con le difficoltà legate allo smaltimento di dispositivi di protezione e all'incremento, inevitabile, del monouso. Il risultato è che oggi ci troviamo esattamente ai livelli di sei anni fa, con poco più del 12% di ecoballe smaltite, percentuali di differenziata lontane anni luce dagli obiettivi fissati e nessun impianto per lo smaltimento di rifiuti speciali, esportati in paesi esteri che contribuiamo ad arricchire grazie a una nostra 'risorsa' o che rischiamo addirittura di avvelenare, come nel caso della Tunisia". (Ren)