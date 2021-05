Industria: Bonomi su Giubileo 2025, lavorare subito su grande grande progetto strategico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul Giubileo del 2025 “per mettere a frutto le lezioni del passato occorre iniziare subito a lavorare su un grande progetto strategico, basato non solo sull’impatto diretto degli eventi del Giubileo, ma su una visione a 360 gradi di innovazione, con un masterplan che non riguardi solo turismo e ricettività, ma porti aeroporti e intermodalità logistica, iniziative straordinarie dell’industria culturale e creativa, pianificazione dei flussi internazionali dal breve al lungo periodo, sostenibilità dei servizi pubblici a fronte degli afflussi straordinari”. Lo sottolinea il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, intervenendo all’Assemblea privata della Confederazione. “Un progetto – osserva – che non deve riguardare solo Roma capitale, ma tutta l’Italia per compartecipare flussi e destinazioni, e che deve avere impatti, come l’esperienza del 2000 insegna, pluriennali sul Pil. È un appello che lancio a tutte le istituzioni, a tutte le forze politiche, a tutti i candidati sindaco nelle ormai prossime elezioni per il Campidoglio”.(Rin)