Castellammare di Stabia (Na) : Ruotolo (Misto), inaccettabile elezione figlio boss a presidente consiglio comunale

- “È inaccettabile quello che è accaduto ieri pomeriggio nell'aula del consiglio comunale di Castellammare di Stabia, la maggioranza guidata dal sindaco Gaetano Cimmino elegge presidente del consiglio Emanuele D'Apice, figlio del pregiudicato di camorra, deceduto Luigi D'Apice conosciuto con il soprannome di 'O ministro". Così in una nota il senatore Sandro Ruotolo che ha aggiunto: "Il neo presidente prende la parola e tra gli applausi e la commozione dice '...infine permettetemi di ringraziare la mia famiglia in particolar modo mio padre, il mio faro che mi ha insegnato tutto : i valori, l'educazione, il rispetto oggi devo a lui l'uomo che sono', concetto ribadito anche sui social”. Il senatore Sandro Ruotolo del gruppo Misto ha proseguito: “Ciò che è accaduto rappresenta un vero insulto alle istituzioni, alle persone perbene. Il ministro dell'Interno, il Prefetto di Napoli non devono attendere un minuto in più per la nomina della commissione d'accesso al comune di Castellammare di Stabia come più volte abbiamo richiesto in interrogazioni e question time". Quindi ha concluso: "Già a fine marzo un'ordinanza di 16 arresti emerse in alcune intercettazioni che il clan D'Alessandro avrebbe sostenuto Forza Italia alle ultime amministrative. Occorre fare chiarezza e indagare attraverso la Commissione d'accesso se la camorra condiziona e orienta le scelte politiche dell'amministrazione”. (Ren)