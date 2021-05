Campania: Patriarca (FI), vicinanza a don Luigi Merola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Solidarietà piena e convinta di tutto il gruppo consiliare di Forza Italia a don Luigi Merola per il grave episodio registrato, nelle scorse ore, in una delle sedi dell'associazione 'A voce d' 'e creature". Lo ha dichiarato Annarita Patriarca, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale della Campania. "Il raid vandalico - prosegue - e il furto avvenuti a Pompei ai danni di una realtà che da sempre è dalla parte dei minori e dei deboli sono un segnale d'allarme che non deve sfuggire all'attenzione delle forze dell'ordine e delle istituzioni. A maggior ragione se si considera che, al momento, non si esclude la pista dell'intimidazione. Don Merola, insieme ai volontari e agli operatori dell'associazione, rappresentano da anni un faro di legalità, di aggregazione sana e di sostegno per i bambini, soprattutto in zone difficili del territorio napoletano e regionale. Non faremo mai mancare il nostro sostegno e la nostra vicinanza a chi opera per il bene della collettività e a chi si prodiga per combattere l'illegalità ad ogni livello". (Ren)