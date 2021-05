Imprese: Wind Tre a Foligno con la fibra Ftth

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Wind Tre estende i servizi in fibra ultrabroadband in Umbria e porta la rete fino ad 1 Gigabit di Open Fiber a Foligno, definito “il centro del mondo”. Il comune si trova, infatti, secondo la tradizione, al centro della penisola italiana, a sua volta, al centro dell'Europa e del Mediterraneo. E' quanto si legge in una nota. L’azienda guidata da Jeffrey Hedberg conferma il proprio impegno nel collaborare al superamento del digital divide – uno dei temi centrali della strategia di sostenibilità - con l’obiettivo di ampliare, in tutto il territorio nazionale, la tecnologia in fibra ottica Ftth, strumento essenziale per l’evoluzione di soluzioni sempre più competitive e all’avanguardia. Per Gianluca Corti, chief commercial officer di Wind Tre, “l’ulteriore estensione della super fibra Ftth in un territorio come l’Umbria garantisce a cittadini e imprese un servizio di connettività con il massimo delle performance disponibili per velocità, qualità e affidabilità. La nostra rete ultrabroadband ‘Top Quality Network’ – continua – abilita una serie di soluzioni all’avanguardia considerate ormai essenziali nella nostra vita quotidiana, soprattutto da chi studia o lavora da casa, oltre a supportare i servizi evoluti nell’ambito dell’intrattenimento, come la fruizione di contenuti in streaming e on-demand o il gaming online. La rete in fibra ottica rappresenta un’infrastruttura di primaria importanza, fondamentale per sostenere il tessuto produttivo e favorirne l’evoluzione attraverso le soluzioni digitali”, conclude Corti. (segue) (Com)