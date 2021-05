Campania: Ciarambino (M5s), sospendere subito depotenziamento terapie per bambini autistici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ciarambino ha aggiunto: "Con la nostra mozione in aula abbiamo chiesto di sospendere la delibera per riformularla alla luce delle indicazioni emerse dalla condivisione e dall'ascolto anzitutto delle famiglie e delle associazioni. Non possiamo più perdere tempo agli occhi di tantissime famiglie che attendono risposte immediate e non abbiamo condiviso la proposta di rinviare la discussione alla prossima seduta del Consiglio regionale, in attesa di trovare una sintesi tra le diverse posizioni emerse in aula, anzitutto in seno alla maggioranza". Quindi il capogruppo consiliare del Movimento 5 stelle in Campania ha concluso il suo intervento ed ha affermato: "Auspichiamo ora che sia almeno rispettato l'impegno del presidente della Commissione Sanità a convocare i lavori entro 24 ore, individuando al più presto una sintesi tra tutte le proposte espresse in aula nell'interesse dei bambini autistici e delle loro famiglie". (Ren)