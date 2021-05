Amministrative: Conte, Manfredi eccellente espressione società civile, M5s in prima fila per Patto per Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questi giorni "ho sentito più volte Gaetano Manfredi, che ho voluto ministro dell’Università e della Ricerca, al quale mi legano rapporti di stima e amicizia personale. E’ una eccellente espressione della società civile". Lo sottolinea in una nota l'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte. "Mi ha anticipato la sua posizione, che condivido pienamente. I napoletani, in linea con la loro grande storia, rivendicano una città europea, con servizi adeguati ai migliori standard, che sia protagonista della transizione ecologica e digitale. La sua denuncia sul dissesto, sui vincoli di bilancio e sulla prospettiva di mera liquidazione che compromettono il futuro del Comune di Napoli, merita una chiara assunzione di responsabilità, da parte di tutte le forze politiche. Il suo richiamo al principio di realtà' nasconde amore per la città e un senso nobile della politica, che non illude i cittadini e prospetta soluzioni concrete". (segue) (Com)