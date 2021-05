Sardegna: Faita, in mercato turistico 2021 prevalgono vacanzieri italiani, "vaccinare operatori" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le previsioni per il mercato italiano, non solo regionale, sono comunque in perdita per il 2021, con percentuali che vanno da -3 per cento a -14 per cento. Il mercato estero subirà comunque un calo rispetto al periodo pre-Covid del -25 per cento a -31 per cento. Per il mese di giugno in generale le previsioni si attestano tra il -29 per cento a -45 per cento, confermando luglio, agosto e settembre, i mesi del recupero (dati Outdoor Report 2021). Probabilmente, come l'anno scorso a prevalere saranno ancora i viaggi last minute, una novità per il mondo dell'outdoor, specie per i campeggi, abituati a ricevere prenotazioni già nei primi mesi dell'anno. A incidere negativamente per il mercato di giugno 2021 anche la possibilità che molti Stati prolunghino il periodo scolastico per permettere un recupero delle lezioni perse durante le chiusure. (Rsc)