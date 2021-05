Sanità: Sileri, Distretto avrà in carico circa 100 mila residenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le strutture sanitarie territoriali previste dal Recovery plan c'è il "Distretto" che si prenderà cura di "circa 100 mila unità di residenti per offrire una risposta integrata capillare ai bisogni del cittadino e della comunità". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, in audizione sul potenziamento e la riqualificazione della medicina territoriale in epoca post-Covid presso la commissione Igiene e Sanità del Senato. "Il direttore del Distretto sarà garante degli impegni assunti dalla direzione generale", ha spiegato il sottosegretario per poi aggiungere che è "in corso la definizione del profilo del direttore del Distretto". (Rin)