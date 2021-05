Campania: Gallo (M5s), stop a rincari tariffe acque

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono con i sindaci ed i consiglieri appartenenti al gruppo Comuni per l'acqua pubblica che manifestano la loro contrarietà alla proposta dei nuovi aumenti delle tariffe sulla bolletta dell'acqua nella provincia di Napoli". Così il deputato del Movimento 5 stelle Luigi Gallo a margine del sit-in a San Giorgio a Cremano, in piazza Carlo di Borbone: "Il sit- in di protesta si svolge in contemporanea con il consiglio presso l'ente idrico campano, per votare gli aumenti delle tariffe dell' acqua, pari al 2,4 per cento per il 2022, e un ulteriore 2,4 per cento per il 2023. I rincari sono del tutto ingiustificati in una fase così delicata per intere famiglie già strette dalla morsa pandemica. Con I cittadini e contro i rincari delle tariffe".(Ren)