Molise: Fanelli (Pd) su ok di Consiglio regionale a mozione "Rio Vivo" Termoli

- "Con voto unanime dell'Aula il Consiglio regionale del Molise ha approvato la mozione - di cui sono prima firmataria insieme ai colleghi consiglieri Fontana, Manzo, Facciolla e Romagnuolo - che impegna il presidente della regione Molise ad intervenire presso il Mef, il ministero delle Infrastrutture e l'Agenzia del Demanio, per risolvere, definitivamente, tutti i contenziosi giudiziari in atto sulla zona di Rio Vivo di Termoli, ponendo così fine a processi civili costruiti su errate interpretazioni legislative. Un voto ed un impegno atteso da moltissimi residenti che vivono in quella contrada, alcuni da quattro generazioni, che rischiano di dover sborsare ingenti somme di denaro e anche di perdere la casa, se i ministeri dell'Economia e delle Infrastrutture non intercederanno presso l'Agenzia del Demanio, da oggi anche con il supporto formale e politico della regione Molise. Come ha ricordato il professor Giovanni Di Giandomenico nel corso dell'incontro pubblico promosso il 30 aprile nella sala consiliare del comune di Termoli, per la zona di Rio Vivo esistono numerose azioni giudiziarie, inizialmente promosse dall'Avvocatura dello Stato nel 1981, che rivendicavano allo Stato parte di essa in qualità di demanio marittimo dai numerosi abitanti che, nel frattempo e con un piano regolatore comunale approvato dall'allora ministero dei Ll.Pp., avevano costruito un intero quartiere cittadino di circa, ormai, 1.000 abitanti. I privati si opposero alle pretese statali sulla zona eccependo l'intervenuta usucapione". Lo ha reso noto oggi Micaela Fanelli capogruppo Pd in Consiglio regionale. "Ma, con l'andare del tempo - ha spiegato Fanelli - anche gran parte della zona venne rivendicata quale demanio. Nacquero così centinaia di giudizi in corso, presso la Corte d'Appello di Campobasso. Tuttavia, come spiegato in quella stessa occasione dall'avvocato Venittelli, all'epoca parlamentare, con Legge n. 205/17 del 27 dicembre 2017 (finanziaria 2018), si è riconosciuto che il territorio in discussione è da qualificare come patrimonio disponibile dello Stato e che, in base alla loro intestazione catastale, va applicata anche al comune di Termoli la stessa legge n. 140 del 2004 che aveva dichiarato già per il comune di Campomarino la stessa natura privatistica di un territorio molto più esteso, per centinaia di ettari, e destinato ormai a residenze turistiche". (segue) (Gru)