Molise: Fanelli (Pd) su ok di Consiglio regionale a mozione "Rio Vivo" Termoli (2)

- "La Corte d'Appello di Campobasso, però, non uniformandosi al disposto legislativo della legge 205/17, ha pronunciato tutta una serie di sentenze di condanna (ora al vaglio della Cassazione) nei confronti dei cittadini di Rio Vivo, con cui si chiede il pagamento di cifre enormi di indennizzi, il rilascio dei suoli e l'abbattimento delle loro case di abitazione. Tutto ciò, senza tenere in debita considerazione che vi sono state situazioni analoghe a quella di Rio Vivo, dove l'Agenzia del demanio ha già ritenuto applicabile la legge 104/04 e la L. 205/17 nello stesso comune di Termoli, tant'è che con atto del 18/4/18 ha transatto con alcuni privati un giudizio esistente sempre presso la Corte d'Appello di Campobasso, riconoscendo il loro possesso ultraventennale su diverse particelle. Non si comprende, dunque, il motivo per cui l'Agenzia del demanio stia operando solo per alcuni giudizi, in contrasto con i principi d'imparzialità, della buona fede e correttezza, ponendo in essere disparità di trattamento. Motivo per cui, in parallelo alle azioni giudiziarie in atto, si è resa necessaria ed indispensabile un'azione congiunta, coordinata e trasversale di tutte le forze politiche locali e regionali, affinché i ministeri competenti (Finanze e delle Infrastrutture) riconoscano i fondati motivi dei residenti e si adoperino di conseguenza nei confronti dell'Agenzia. E la mozione oggi votata all'unanimità in Consiglio regionale mira proprio ad unire tutte le forze politiche della massima assise molisana, per investire e rinforzare anche le iniziative parlamentari già in atto, e porre, finalmente, la parola fine ad una assurda e pericolosa vicenda giudiziaria ed arrivare in tempi rapidi e certi alla giusta e definitiva soluzione di tutti i problemi che, ingiustamente, ancora gravano su moltissimi termolesi residenti a Rivo Vivo", conclude Fanelli. (Gru)