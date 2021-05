Abruzzo: Marcozzi (M5s), subito sostegni a associazioni che si occupano di disabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La capogruppo del Movimento cinque stelle in regione Abruzzo, Sara Marcozzi, afferma: "Molte associazioni che si occupano di aiutare e sostenere le persone con disabilità in Abruzzo chiedono un intervento immediato da parte della Giunta per avere risorse necessarie a svolgere la propria attività quotidiana. Mi è arrivata una richiesta, inoltrata al governo regionale e firmata da quindici associazioni presenti sul territorio abruzzese - continua l'esponente del M5s -, affinché siano riconosciuti stanziamenti economici per proseguire la propria funzione fondamentale a sostegno delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Si chiede di rivedere la scelta fatta dal centrodestra nella legge di Stabilità per ottenere il rifinanziamento della legge regionale 95/99. Mi impegnerò per fare in modo che la maggioranza ripristini tale finanziamento". Marcozzi aggiunge: "Come viene denunciato dalle associazioni con questa missiva, i fondi previsti dalla Giunta in favore dell'associazionismo e del volontariato non consentono di effettuare le attività ordinarie, essendo destinati a progetti e prevedendo il cofinanziamento da parte delle stesse associazioni. Una vicenda che, come evidente, deve essere affrontata col massimo della velocità, dando priorità assoluta all'intervento. Non possiamo permetterci di lasciare inascoltate le domande di realtà locali che svolgono un ruolo strategico nell'assistenza a centinaia di persone e di famiglie abruzzesi - conclude Marcozzi -, che hanno bisogno di essere sostenute con qualsiasi strumento. Farò tutto il possibile affinché si trovi presto una soluzione e si dia alle Associazioni l'aiuto che meritano". (Gru)