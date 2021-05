Sardegna: bruciavano e sotterravano rifiuti, 11 indagati nel cagliaritano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Undici indagati, oltre 3 ettari di terreno sequestrati e sanzioni per 29 mila euro. E' il bilancio dell'operazione "Fumo Nero" condotta dagli uomini del Corpo forestale e di vigilanza ambientale rivolta contrasto del fenomeno delle discariche abusive associate allo smaltimento mediante incenerimento. L'operazione ha visto impegnati i forestali delle stazioni di Cagliari, Uta e il Nucleo investigativo per una attività mirata prevalentemente alla repressione dell'incenerimento dei rifiuti, reato che generalmente viene commesso all'alba o in orario notturno. Sono difatti questi gli orari in cui i cittadini segnalano al numero di emergenza 1515 del Corpo forestale le colonne di "fumo nero" dovute all'abbruciamento di rifiuti. Le aree interessate dal controllo sono quelle della hinterland del capoluogo, comprendente i territori comunali di Cagliari, Monserrato, Quartu, Elmas, Quartucciu, Sestu e Assemini. In tutti i casi i responsabili sono stati colti in flagranza, cioè mentre bruciavano rifiuti e talvolta anche mentre procedevano al relativo interramento.