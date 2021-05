Sardegna: bruciavano e sotterravano rifiuti, 11 indagati nel cagliaritano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli indagati sono tutti residenti nell'hinterland del cagliaritano e in prevalenza proprietari o possessori a vario titolo degli stessi terreni dove vengono accumulati rifiuti, che vengono bruciati e/o interrati. Alcuni autori dei reati ambientali sono titolari di varie imprese (costruzioni, trasporti ed anche imprese agricole) che sistematicamente bruciano imballaggi in plastica o teloni utilizzati per coltivazione in serra. I reati contestati sono quelli di discarica abusiva e combustione di rifiuti, con pene previste sino a 5 anni di reclusione, associate alla confisca delle aree sequestrate oltre che alle spese di bonifica. Nell'operazione, sono state contestate anche 9 sanzioni amministrative per un totale di 29 mila euro di cui 5 sanzioni a carico di privati cittadini individuati come responsabili per l'abbandono di rifiuti a bordo strada (sanzione prevista di 600 euro). Inoltre sono state contestate a carico di imprese 4 sanzioni da 6.500 euro ciascuna con prescrizioni della bonifica dai rifiuti abbandonati (prevalentemente inerti e sfridi di demolizione); qualora le medesime non ottemperassero alla rimozione e conferimento in discarica dei rifiuti, nonché al pagamento nei tempi previsti, saranno sottoposte al procedimento penale previsto per l'abbandono di rifiuti. (Rsc)