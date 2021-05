Salerno: reati ambientali, sequestrata officina di carpenteria metallica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I militari della stazione carabinieri forestale di Buccino (Salerno) hanno posto sotto sequestro un opificio di carpenteria metallica in località “Cornito” e deferito all’Autorità giudiziaria i responsabili per violazioni al Testo unico ambientale. Gli accertamenti condotti dai militari hanno riguardato, in particolare, gli aspetti relativi alle emissioni in atmosfera: l’impianto produttivo ispezionato, infatti, è adibito alla lavorazione e saldatura di oggetti e superfici metalliche e posa in opera di carpenteria metallica. Tutti i macchinari elettrici di lavorazione presenti nell’opificio sono dotati di tubi di convogliamento delle emissioni i quali vengono indirizzati in un’unica condotta con sbocco all’esterno. Richiesta l’esibizione della documentazione amministrativa di corredo per verificare la corrispondenza del ciclo produttivo rispetto a quanto autorizzato, i militari hanno scoperto che le lavorazioni eseguite nell’impianto di lavorazione di saldatura di oggetti e superfici metalliche erano eseguite in assenza della prescritta autorizzazione alle emissioni in atmosfera in violazione alle prescrizioni previste dal Testo unico ambientale.(Ren)