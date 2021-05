Campania: Ciampi (M5s), no fusione Air-Eav, tutelare asset territoriale e specificità trasporto su gomma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con delibera votata in aula, la giunta regionale ha dato indirizzo di procedere alla fusione tra la la società di trasporti su gomma della provincia di Avellino Air mobilità e il ramo gomma di Eav, ovvero tra una realtà aziendale solida e in attivo con una società di trasporti nella quale è in atto un processo di risanamento per il ripianamento di ingenti debiti". Lo dichiara il consigliere regionale campano del Movimento 5 stelle Vincenzo Ciampi, nell'esprimere voto contrario sulla delibera della giunta regionale relativa alla fusione tra le società di trasporto Air ed Eav. "Un'operazione dettata unicamente da valutazioni di opportunità - spiega - che renderebbe per il futuro indissolubile il legame tra le due aziende, una sana e un'altra che allo stato è fortemente indebitata. Abbiamo il dovere di difendere l'asset territoriale e la specificità del trasporto su gomma. Per questo ho espresso forti riserve sulla bontà dell'operazione, a salvaguardia dei tantissimi utenti ogni giorno utilizzano i mezzi Air. Perplessità che per il bene comune non possiamo che augurarci si rivelino infondate". (Ren)