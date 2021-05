Imprese: Fs, al via i lavori del secondo e ultimo lotto costruttivo della tratta Verona - bivio Vicenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo Fs italiane attraverso la controllata Rfi imprime un colpo di acceleratore sulla realizzazione della tratta Alta Velocità Verona – Padova: con la firma oggi di un nuovo atto con il Consorzio Iricav Due possono infatti prendere il via con alcuni mesi di anticipo rispetto alla prevista tabella di marcia i lavori sul secondo e ultimo lotto costruttivo della tratta Verona – bivio Vicenza, del valore complessivo di 1.776 milioni, e può essere contemporaneamente avviata la progettazione definitiva dell'attraversamento di Vicenza. Ossia - spiega un cominicato - del tratto ferroviario immediatamente successivo che costituisce la naturale prosecuzione in direzione est della linea e conduce fino nel cuore del capoluogo vicentino. L'ultimazione della Progettazione Definitiva è prevista entro il 10 settembre 2021. Reperite con il ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile le risorse, l'accelerazione impressa da Fs è finalizzata a consentire l'attivazione entro il 2026 di questo "Lotto Funzionale Verona – bivio Vicenza", facente parte delle opere proposte nel Piano Nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) inviato dal governo italiano a Bruxelles. L'opera, considerata come prioritaria anche nel Documento di Economia e Finanza 2020, costituisce un tratto fondamentale del più ampio Corridoio transeuropeo Ten-t "Mediterraneo" e va ad ampliare l'attuale network Av/Ac di Fs Italiane. (segue) (Com)