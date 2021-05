Imprese: Fs, al via i lavori del secondo e ultimo lotto costruttivo della tratta Verona - bivio Vicenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutto ciò - prosegue la nota - si è reso possibile perché il gruppo Fs italiane (attraverso Rfi) e il Consorzio Iricav Due (General Contractor costituito da Webuild Spa, Astaldi, Hitachi Rail Sts, Lamaro Appalti Spa e Fintecna Spa) hanno sottoscritto il Secondo Atto Modificativo all'Atto Integrativo dello scorso 6 agosto 2020, che aveva consentito di avviare i lavori sul primo dei due lotti della Linea Av/Ac Verona – Padova, ossia il primo Lotto Funzionale Verona – bivio Vicenza. La sottoscrizione di questo "Atto Modificativo" dà quindi l'avvio ai lavori anche al secondo e ultimo Lotto Costruttivo, avente un valore a vita intera, ossia comprensivo di tutti i costi accessori, di 1.766 milioni di euro. La tratta Verona-bivio Vicenza, da oggi interamente in realizzazione, è caratterizzata da un costo a vita intera di 2.470 milioni di euro e una durata dei lavori di 74 mesi, si sviluppa per circa 44 km nella Regione del Veneto, e risulta così articolata: primo Lotto Costruttivo, di importo pari a 984 milioni di euro, che comprende la realizzazione di parte delle opere civili, nonché la sovrastruttura ferroviaria e gli impianti tecnologici propedeutici all'attivazione delle deviazioni della Linea Storica Milano-Venezia; secondo Lotto Costruttivo, di importo pari a 1.776 milioni di euro, che prevede il completamento delle opere civili, nonché la realizzazione dell'armamento e delle tecnologie dell'intero Lotto. (Com)