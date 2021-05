Covid: Toti su riaperture, Draghi ha fatto sintesi e ridato orizzonte a tutte le categorie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, alla domanda se sia soddisfatto delle decisioni del governo sulle riaperture ha risposto: ''Diciamo di sì, non voglio aggiungermi alla lista dei benaltristi. Si poteva fare di più? Io penso di sì - ha continuato il leader di Cambiamo! -, ma penso anche che spetta a Draghi fare la sintesi tra varie istanze, l'ha fatta con la sua sensibilità. Nelle prossime settimane l'Italia potrà riaprirà a pezzi, penso che il Covid non rialzerà la testa, ma è giusto essere prudenti e non doverci poi rifermare". Ospite di "24 Mattino", su Radio 24 Toti ha aggiunto: "Andiamo avanti così. Credo che Draghi abbia fatto quello che doveva fare: ridare una speranza e un orizzonte a tutte le categorie". Quanto al coprifuoco, Toti ha sottolineato: "Tra le 23 e le 24 non riesco a vedere una grande differenza''.(Com)