Tlc: Open Fiber connette Cernusco sul Naviglio, siglata convenzione con comune

- La rete a banda ultra larga di Open Fiber si estende anche a Cernusco sul Naviglio, importante cittadina del comprensorio della Martesana situata a nord est di Milano, che potrà così beneficiare di servizi innovativi e all’avanguardia: la società guidata da Elisabetta Ripa investirà nella città quattro milioni di euro per collegare, attraverso un’infrastruttura in modalità Ftth (Fiber to the home), fino a undicimila unità immobiliari. Stando al relativo comunicato stampa, gli interventi di Open Fiber partiranno, entro la prossima estate, dalla zona Nord-Est della città, dove verrà installato anche il Pop (Point of presence), ossia la centrale che accenderà la rete di tutto il territorio urbano, e dureranno al massimo 18 mesi. La convenzione siglata da Open Fiber con il Comune di Cernusco sul Naviglio stabilisce le modalità di scavo e ripristino per la posa della fibra, come previsto dal decreto ministeriale del 2013: circa il 60 per cento dell’opera (che si sviluppa per 80 chilometri) sarà eseguito mediante il riutilizzo di cavidotti e reti sotterranee o aeree già esistenti, mentre gli scavi saranno effettuati privilegiando modalità innovative e a basso impatto ambientale. (segue) (Com)