Sardegna: Faita, in mercato turistico 2021 prevalgono vacanzieri italiani, "vaccinare operatori"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fiducia nella stagione 2021, anche se probabilmente sarà luglio il mese della ripartenza. Faita Sardegna, la principale associazione che raggruppa e camping e villaggi dell'isola, chiede per questo un'attenzione maggiore per gli operatori del comparto turistico, affinchè vengano vaccinati in maniera prioritaria e possano iniziare a lavorare con la necessaria tranquillità. Luglio ed agosto si profilano come i mesi della ripartenza e si spera in una stagione lunga che arrivi almeno a coprire tutto ottobre. "Abbiamo un aumento delle prenotazioni - spiega Nicola Napolitano di Faita Sardegna - possiamo dire di essere al 60-70 per cento rispetto al 2019, ancora c'è incertezza e manca dal mercato il turismo estero. Le prenotazioni sono esclusivamente da parte del mercato italiano e arrivano anche grazie all'annuncio del Governo della Sardegna zona bianca dal primo giugno". (segue) (Rsc)