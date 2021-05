Campania: Nonno (Fd'I), vicinanza a don Luigi Merola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La mia solidarietà e vicinanza istituzionale a don Luigi Merola ed agli operatori e volontari della sua associazione 'A voce d'e creatur' per il raid vandalico ed il furto subito nelle scorse ore presso la sede di Pompei dell'Ente". Così in una nota il consigliere regionale della Campania di Fratelli d'Italia Marco Nonno. "Non saranno sicuramente poche mele marce - prosegue Nonno - a piegare la forza di volontà ed a frenare le tante progettualità a favore dei più deboli che don Luigi e la sua realtà associativa mettono in campo. Sono disponibile con lui per tutte le iniziative istituzionali che ritiene si debbano mettere in campo a margine dell'atto intimidatorio", conclude. (Ren)