Napoli: Cantalamessa (Lega), non giochiamo per perdere, città può attrarre investimenti stranieri

- "Siamo messi bene e come Lega, a Napoli e altre città capoluogo di provincia, siamo pronti con le liste e i programmi costruiti con tante categorie e professionisti. Siamo pronti con le alleanze e siamo nella direzione giusta. Oggi la politica deve dare risposte ai tanti problemi". Lo ha detto il responsabile del Dipartimento Antimafia della Lega Gianluca Cantalamessa intervenendo nella trasmissione "Barba e capelli" condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc Targato Italia. Poi il leghista ha chiarito sulle prossime comunali: "Non giochiamo per perdere, il debito di 2,5 miliardi è il frutto della più disastrosa gestione del Comune. Napoli ha potenzialità incredibili con i finanziamenti Europei persi e i gruppi stranieri pronti a investire. Un cambio di passo si può fare, ci sono logiche per la scelta del sindaco, mai 6 mesi prima si è saputo quale fosse il candidato". Sul coprifuoco Cantalamessa ha poi sottolineato: "Siamo a favore delle riaperture in sicurezza e quelli che hanno spinto di più per quelle del 26. Poco alla volta si sta andando verso questa linea, capisco il ministro della Salute per le preoccupazioni ma non devono diventare paure. Come capisco i nostri ministri che rappresentano le esigenze economiche". (segue) (Ren)