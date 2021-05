Abruzzo: Fedele (M5s), pronti migliaia di emendamenti per legge su confini del parco Sirente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere regionale del Movimento cinque stelle (M5s), Giorgio Fedele, in una nota dichiara: "Siamo pronti con migliaia di emendamenti per impedire a Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia di tagliare dal parco regionale Sirente Velino un'area verde di circa 14 mila ettari, habitat di migliaia di specie e fonte indispensabile di biodiversità". Nel Consiglio regionale di domani "ripresenteremo tutte le nostre proposte per migliorare un testo che, così come presentato dal centrodestra, è inaccettabile", spiega Fedele, che da mesi si batte a tutela del parco regionale insieme a tantissimi cittadini delle aree montane. "La Giunta del presidente Marsilio ha imposto all'intero Abruzzo una vera e propria mutilazione del parco, ignorando ogni logica di buonsenso e le regole che disciplinano i lavori del Consiglio. Infatti - aggiunge il consigliere regionale M5s - le proposte che presenteremo domani erano già state depositate in seconda commissione, ma l'assessore all'agricoltura Imprudente le ha bypassate con una forzatura del regolamento, probabilmente al solo fine di zittire le opposizioni e tutte quelle migliaia di cittadini che nel parco vedono una risorsa e un patrimonio da tutelare e valorizzare. Se domani - conclude Fedele - la legge sul parco dovesse passare così come ci è stata propinata il centrodestra si confermerebbe una sciagura per la nostra regione verde e per tutto il territorio delle aree montane". (Gru)