Sardegna: Coldiretti, crescono costi produzione in allevamenti per aumento mangimi (2)

- In Sardegna l'aumento dei mangimi colpisce circa 20 mila aziende di ovini e caprini, oltre 14 mila di suini, circa 10 di bovini e 1.800 di equidi. "Con la pandemia si sono accentuate le speculazioni lungo la filiera che come sempre penalizzando gli anelli deboli della filiera, produttori e consumatori - spiega il presidente di Coldiretti Nuoro Ogliastra Leonardo Salis -. In questo momento con l'aumento dei coti di produzione e la stallo dei prezzi pagati agli allevatori, è fondamentale sbloccare i premi comunitari, garantendo liquidità e dando un poco di ossigeno alle aziende agricole". (Rsc)