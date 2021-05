Elezioni amministrative: Iannone (Fd'I), accordo Pd-M5s per Napoli, ora De Luca e Ciarambino si abbracciano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’annunciata intesa tra Ps e 5 stelle per la corsa al Comune di Napoli è la conferma che i due partiti sono le due facce della stessa medaglia, la saldatura tra la politica clientelare del Pd con la politica assistenziale dei 5 stelle". Lo dichiara il senatore Antonio Iannone, commissario regionale di Fratelli d’Italia in Campania. "Come Fratelli d’Italia - prosegue - lo sostenevamo da tempo ed anche in Regione si apprestano ad abbracciarsi cafoni e chiattoni, come una volta si definivano vicendevolmente i nemici di fiducia De Luca e Ciarambino. Tutti i salmi finiscono in gloria e De Luca sta a Zingaretti come la Ciarambino sta alla Lombardi con buona pace degli elettori sedotti e bidonati". (Ren)