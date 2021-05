Piemonte: concorso "Le note del cuore", vincono Elia Bolzanello e Davide Pusceddu (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche quest'anno ci siamo riuniti come commissione giudicante del concorso "Le Note del Cuore", e anche quest'anno abbiamo potuto verificare quanta voglia di fare musica ed esprimere concetti solidali ci sia da parte degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado – ha dichiarato OsKar Giammarinaro - Brani originali con concetti importanti che ci danno un'immagine propositiva e creativa delle nuove generazioni che riescono sempre meglio ad abbinare la musica come mezzo di Solidarietà. “Mi complimento con tutti i partecipanti, - ha aggiunto il Dj Gino Latino - in particolare con le classi degli istituti vincitori. Continuate tutti a coltivare l'amore per la musica e la sua condivisione, in tutte le sue forme. La musica è unione e lingua internazionale per comunicare con il mondo, fatene tesoro e condividetelo. Per tutti i brani presentati ed esclusi, si apprezza il lavoro ed il tempo dedicato per la sua realizzazione. In bocca al lupo per il futuro e al prossimo anno con l'edizione 2022 Le Note dl Cuore”. “È per me motivo di grande gioia che la Nazionale Cantanti abbia deciso di riportare il prossimo 25 maggio a Torino, all’Allianz Stadium, la Partita del Cuore, confermando la volontà di organizzare con noi questo evento unico, giunto alla sua 30° edizione – ha dichiarato Allegra Agnelli, presidente della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro ONLUS -. Con la Partita del Cuore si conferma anche l’impegno delle Istituzioni, come il Consiglio regionale del Piemonte, che ormai da anni sostiene con generosità la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, dando un contributo fondamentale al lavoro di medici e i ricercatori dell’Istituto di Candiolo IRCCS. Teniamo molto alla raccolta fondi di quest’edizione, in quanto sarà destinata al rinnovo del parco tecnologico della Radioterapia dell’Istituto di Candiolo IRCCS, e in particolare alla sostituzione di una delle due Tomoteraphy (per un investimento di circa 3 milioni di euro), con apparecchiatura di ultima generazione e dalla tecnologia avanzata, che permetterà di offrire un servizio di altissima qualità nei trattamenti radioterapici ai pazienti. Per questo, la mia più sincera gratitudine va a tutti coloro che, inviando l’SMS solidale al numero 45527, vorranno destinare fondamentali risorse alla ricerca e alla cura del cancro dell’Istituto di Candiolo IRCCS”. (Rpi)