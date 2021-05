Sardegna: Faita, in mercato turistico 2021 prevalgono vacanzieri italiani, "vaccinare operatori" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per ora si muove solamente il cosiddetto turismo domestico - spiega ancora Nicola Napolitano -. Le prenotazioni da parte dell'estero, fino a ieri praticamente assenti, incidono ora appena tiepidamente sulla domanda rispetto ai periodi pre-Covid. Significa che l'Italia e la Sardegna ancora non rappresentano luoghi sicuri. Di contro si registra un costante incremento della domanda interna. Dobbiamo anche considerare che i principali paesi esteri di provenienza dei nostri flussi extra Italia (Germania, Paesi Bassi, Svizzera, Austria, Francia, Danimarca, Regno Unito e Polonia, Belgio e Repubblica Ceca) hanno adottato misure di rientro che potrebbero scoraggiare i viaggi all'estero. Diversi Stati oltre al tampone molecolare prevedono per gli ingressi entro i confini nazionali una quarantena di 10 giorni, e questo inevitabilmente per il momento scoraggia il soggiorno all'estero". (segue) (Rsc)