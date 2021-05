Amministrative: Toti, centrodestra fatica a trovare candidati, chiedersi perché

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della regione Liguria Giovanni Toti, ospite di "24 Mattino", su Radio 24, ha sottolineato in merito alle prossime elezioni Amministrative che "servono dei buoni candidati. Per la verità alcuni erano stati individuati, penso ad Albertini a Milano: se vediamo la 'grande Milano' per come la conosciamo oggi è merito soprattutto della giunta Albertini, sarebbe stato un ritorno gradito a tanti milanesi, ha fatto un passo indietro per ragioni personali comprensibili, ma che ci mette in difficoltà". Per il leader di Cambiamo!, "è difficile trovare dei buoni candidati, devo dire la verità non solo per noi. In questo momento - ha concluso Toti - la politica italiana non è molto attrattiva, forse dovremmo ragionare prima su questo e poi sulle candidature". (Com)