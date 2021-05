Lavoro: Cnal e Fmpi, mercoledì a Napoli conferenza stampa per settore sport e benessere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì 19 maggio alle ore 11, nella palestra High performance, in via Antonio Cinque n. 49, a Napoli, il segretario generale di Cnal, Salvatore Ronghi, e il presidente di Fmpi, Antonella Terranova, firmeranno il contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore dello "Sport, piscine, benessere" e terranno una conferenza stampa per presentare "il primo contratto di lavoro che dà attuazione alla partecipazione e la cogestione dei lavoratori alle imprese, previste dall'art. 46 della Costituzione e rilanciate nel Documento programmatico del 1 Maggio". Insieme con Ronghi e Terranova, parteciperanno alla firma del contratto e alla conferenza stampa i dirigenti sindacali della Federazione Sindacale Sport Italia, Maurizio Perazzolo e Gerardo Ruberto. (Ren)