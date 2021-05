Sardegna: Coldiretti, crescono costi produzione in allevamenti per aumento mangimi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Crescono i costi di produzione negli allevamenti con il prezzo dei mangimi che vanno alle stelle. E' quanto afferma Coldiretti Nuoro Ogliastra che denuncia un aumento indiscriminato dei costi dei mangimi che stanno portando fuori mercato le aziende sarde già fortemente penalizzate da un mercato a rilento dovuto al Covid. "Il mix crescita prezzo mangime e meno vendite sta creando un corto circuito - sottolinea il direttore di Coldiretti Nuoro Ogliastra Alessandro Serra - con un aumento indiscriminato dei costi di produzione da una parte ed un mercato statico dall'altra che incide sugli allevamenti". In Italia, da una analisi Coldiretti, risulta tra l'altro che il costo dell'alimentazione animale, è superiore di circa il 30 per cento rispetto alla media europea, come conseguenza dell'alta diffusione di produzioni rientranti nei circuiti di qualità. A pesare è, in particolare, la crescita delle quotazioni di soia, orzo e mais che hanno avuto un incremento, in meno di un anno, rispettivamente di oltre il 60, 27 e 45 per cento. In particolare, per la soia stanno incidendo l'aumento delle importazioni cinesi e, quale elemento non secondario, la pressione sul mercato internazionale esercitata dalle incertezze che hanno caratterizzato le politiche Usa sui dazi internazionali. (segue) (Rsc)