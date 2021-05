Covid: Toti, sì alle vaccinazioni ma per i turisti stanziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, intervenendo su Radio 24 nel programma "24 Mattino", ha aperto alla possibilità di vaccinare anche i turisti, ma con dei distinguo: “E’ evidente - ha detto - che il generale Figliuolo che distribuisce alle Regioni i vaccini non possa inseguire il calendario delle prenotazioni di Portofino, Positano, Cortina e Taormina: diventerebbe impossibile ed impensabile. Altra cosa sono i turisti stanziali così come i lavoratori stagionali, coloro che si spostano in un’altra Regione per un periodo di tempo sufficientemente lungo". Toti ha proseguito: "Per questo esiste già una regola, ci si iscrive come presenza temporanea presso la Asl e si ha diritto al medico di famiglia a tutte le cure del servizio e all’abilitazione della tessera sanitaria per le prenotazioni. Se ho una seconda casa, se affitto una casa, se mi fermo un mese insomma posso vaccinarmi lì, se mi sposto per qualche giorno evidentemente no".(Com)