Centrodestra: Toti, Meloni capace di fare il premier

- Il presidente della regione Liguria Giovanni Toti, ospite di "24 Mattino", su Radio 24, rilevato che "tutti quelli che scelgono in democrazia gli elettori sono dei buoni premier. Giorgia Meloni è un’amica, una donna che ha costruito un partito dal nulla portandolo dall’1,5 per cento alla doppia cifra e ora a sfiorare il 20 per cento. E’ evidente - ha aggiunto il leader di Cambiamo! - che è una signora che sa fare bene politica e sa farsi capire dagli italiani: poi fare il premier è esercizio assai difficile, come è stato dimostrato in questi anni in Italia. Lei ne sarebbe capace? Assolutamente si". (Com)