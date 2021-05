Covid: Piemonte, al via preadesioni per la fascia 45-49 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da oggi, in Piemonte, sul sito www.ilPiemontetivaccina.it, chi ha tra 45 e 49 anni (inclusi i nati nel 1976) può esprimere la preadesione alla vaccinazione anti-Covid. Sempre da oggi, sullo stesso sito web, è possibile inoltre scaricare il certificato vaccinale, documento sanitario ufficiale che indica le dosi e il tipo di vaccino ricevuto (per motivi di privacy e sicurezza per effettuare l’operazione occorre utilizzare le credenziali SPID, il Sistema unico di accesso con identità digitale ai servizi online della Pubblica amministrazione italiana). (Rpi)