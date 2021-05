Vaccino: Fapi, Hub imprese Benevento sia modello nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'hub vaccinale per le imprese nato nel Sannio "è un modello virtuoso da esportare in tutte le aree produttive del Paese". Lo sottolinea il presidente nazionale della Federazione autonoma piccole imprese (Fapi), Gino Sciotto, commentando l'apertura del Centro vaccinale nell'area industriale di Benevento. "Diamo atto e merito al presidente dell'Asi di Benevento, Luigi Barone, che ha lavorato in sinergia con le altre istituzioni locali per mettere le imprese al sicuro dall' emergenza sanitaria che ha fermato la crescita economica e la produzione. Si tratta – dice Sciotto – di un'iniziativa che servirà a rilanciare il tessuto produttivo delle aree interne del Mezzogiorno che scontano antiche debolezze, ma che durante questa pandemia si sono riscoperte capaci di affrontare con determinazione la pandemia". (Com)