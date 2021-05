Camera: domani audizioni su viabilità e sicurezza autostrade liguri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, martedì 18 maggio, le commissioni riunite Ambiente e Trasporti della Camera, presso l'Aula della commissione Trasporti, sulla viabilità e la sicurezza della circolazione stradale sulle infrastrutture liguri, svolgono, in videoconferenza, le seguenti audizioni: ore 12 rappresentanti dell'Autostrade per l'Italia Spa (Aspi), della Società autostrada ligure toscana Spa (Salt) e dell'Autostrada dei fiori Spa; ore 12.45 sindaci dei Comuni di Lavagna e di Sestri Levante; ore 13.15 rappresentanti di Anas Spa. L'appuntamento - riferisce una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv. (Com)