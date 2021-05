Piemonte: Rete oncologica, da inizio pandemia cure ridotte per malati di cancro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, in Regione Piemonte, all’indomani della Giornata nazionale del malato oncologico, la Commissione Sanità, presieduta da Alessandro Stecco, ha audito i rappresentanti della Federazione italiana delle associazioni di volontariato in oncologia (Favo) e della Rete oncologica regionale. Al consigliere Domenico Rossi (Pd), in merito alle conseguenze della pandemia per i malati oncologici, Franca Fagioli della Rete oncologica piemontese ha risposto che “dall’inizio dell’emergenza si è registrata una diminuzione dei volumi di attività per i malati oncologici. Ci è però stato assicurato che entro la metà dell’anno si rientrerà nella norma e verrà recuperato il pregresso”. Ripercorrendo la storia della Federazione, nata nel 2003, il presidente nazionale Francesco De Lorenzo ha sottolineato la necessità per l’Italia di dotarsi al più presto di un Piano oncologico nazionale ricordando come un Ordine del giorno approvato dal Senato il 13 aprile scorso impegni il Governo a presentarlo entro giugno alla Conferenza Stato-Regioni”. (segue) (Rpi)