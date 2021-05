Piemonte: Rete oncologica, da inizio pandemia cure ridotte per malati di cancro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Paola Varese, segretario scientifico della sezione regionale Favo, ha evidenziato come “il Piemonte, sede della prima Rete oncologica regionale, rappresenti un modello a livello nazionale e sia al momento l’unica regione in grado, attraverso i Centri di accoglienza e servizi (Cas), di attribuire un valore economico ai ‘pacchetti assistenziali’ per i malati oncologici”. Ha suggerito, inoltre, “di continuare a puntare sulla medicina territoriale” e di immaginare “in un futuro Piano per le cronicità, di usare l’oncologia come terreno per sperimentare la telemedicina come percorso di presa in carico del malato e della sua famiglia”. Fagioli ha inoltre illustrato le novità del Molecular Tumor Board e dei nuovi centri per le terapie con Car-T e, oltre all'attenzione per le malattie rare, ha sottolineato come “la pandemia ci ha insegnato che è necessario puntare sulla medicina di prossimità e prevedere e sostenere forme innovative di domiciliarità”. Rispondendo a una domanda del presidente Stecco, De Lorenzo ha sottolineato che “il Piano oncologico nazionale dovrebbe ispirarsi al modello di quello Ue, approvato lo scorso 3 febbraio, strutturato intorno a quattro ambiti d’intervento fondamentali: prevenzione, individuazione precoce della malattia, diagnosi e trattamento e qualità della vita dei pazienti oncologici e delle persone guarite dal cancro". (Rpi)