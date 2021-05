© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 1 giugno Friuli-Venezia Giulia, Molise e Sardegna in zona bianca. Dal 7 giugno anche Abruzzo, Veneto e Liguria. Nelle Regioni in zona bianca valgono solo le regole di comportamento (mascherina, distanziamenti). Non c'è coprifuoco. E' quanto riferiscono fonti di palazzo Chigi al termine della cabina di regia del governo sulle riaperture. (Rin)