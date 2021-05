Napoli: Cantalamessa (Lega), non giochiamo per perdere, città può attrarre investimenti stranieri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I terroristi della paura - ha aggiunto Cantalamessa - temevano che dopo le prime riaperture ci sarebbero stati dei picchi ma, per fortuna non è stato così. L'eliminazione del coprifuoco ci sarà già nelle regioni bianche. Giuste le preoccupazioni ma, non le paure a discapito dei cittadini come l'atteggiamento scellerato di De Luca con i parchi pubblici chiusi dovuto a ansie e non a dati scientifici. Ora abbiamo preso la direzione giusta". Infine, sulla situazione criminalità a Napoli l'esponente della Lega ha concluso: "Quando Salvini è stato ministro dell'Interno abbiamo investito tanto lasciando ai sindaci la possibilità di aumentare la videosorveglianza. Lo Stato sta rispondendo colpo su colpo ma è chiaro che in questo periodo si stia decuplicando la platea potenziale vittima di usura e poi c'è il rischio che con i miliardi del Recovery Plan si fiondino i clan. Lo Stato deve rispondere, quando vuole sa essere molto più forte dell'Antistato. Troppo spesso il Paese ha difeso chi delinque e non chi porta la divisa". (Ren)