Sardegna: proposta di legge Pd contro denatalità, contributi e sgravi fiscali per le famiglie

- Un contributo mensile di 700 euro per ciascun figlio per massimo sette anni, in alternativa l'esenzione totale dalle imposte regionali per un periodo non inferiore ai sette anni. Sono le misure per combattere il problema della denatalità in Sardegna contenute in una proposta di legge presentata dal consigliere regionale del Partito democratico, Roberto Deriu, attualmente ferma in commissione Sanità. L'obiettivo è promuovere la formazione di nuove famiglie nei Comuni interessati dallo spopolamento. Le risorse messe a disposizione per i nuovi nati, se non si ha un reddito, potranno essere spese come meglio si crede. In caso contrario i soldi dovranno essere utilizzati per assumere una persona a collaborare con la famiglia. A dicembre 2020 la variazione negativa di nascite in Sardegna ha toccato il -10,3 per cento rispetto al 2019. (Rsc)