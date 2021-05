Università: Parthenope, domani presentazione Career center di JobTeaser

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, martedì 18 maggio alle ore 16 alla presenza del rettore dell'Università Parthenope Alberto Carotenuto e della prorettrice all'Orientamento e Placement, Francesca Perla, è prevista la presentazione sulla piattaforma Teams del Career center di JobTeaser, una piattaforma interamente dedicata agli studenti che offre strumenti per prepararsi ai colloqui di lavoro, una bacheca con offerte di lavoro mirate, le live chat dei Career events. "Il Career center - spiega una nota - ha più di 80 mila aziende partner, da start up a grandi imprese, con importanti marchi internazionali ed è utilizzato da oltre 700 Atenei in 22 paesi europei. Uno strumento agile e veloce per consentire agli studenti di avere una vetrina molto ampia e dettagliata delle possibilità di inserimento nel mondo del lavoro, anche oltre i confini italiani". (Ren)