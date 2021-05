Sardegna: a La Maddalena immunizzato l'80 per cento della popolazione vaccinabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 7.402 i residenti, dai 16 anni in su, che hanno ricevuto la prima dose di vaccino, circa l'80 per cento della popolazione vaccinabile dell'isola di La Maddalena. La campagna di vaccinazione nell'isola del nord Sardegna si è conclusa ieri pomeriggio. In tre giorni sono state inoculate 4.252 dosi, che si aggiungono alle 3.150 già somministrate agli abitanti dell'Isola prima del 14 maggio. Inoculate anche 405 dosi del siero monodose Janssen, Johnson & Johnson, che portano così a 1.705 il numero dei maddalenini che hanno completato l'intero ciclo di vaccinazione. Da venerdì a domenica sono state somministrate 3.131 dosi nell'Hub allestito nella struttura dell'ex Arsenale e 1.121 nel centro di vaccinazione nella palestra della Scuola sottoufficiali della Marina. La campagna di vaccinazione a La Maddalena si inserisce nell'ambito dell'accordo tra le Regioni e la struttura commissariale per l'emergenza Covid, per l'immunizzazione di massa della popolazione delle isole minori, e la sua realizzazione è stata possibile grazie alla collaborazione fra la Regione Sardegna, con l'Ats, il Comune, l'Esercito, la Marina Militare e le associazioni di volontariato. La campagna per le isole minori proseguirà a Carloforte questo fine settimana. Poi, sarà la volta di Sant'Antioco e Calasetta. (Rsc)