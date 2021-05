Imprese: Unicredit eroga un finanziamento da 7,5 milioni di euro a favore di Lati Industria Termoplastici (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo particolarmente fieri di aver messo a disposizione questo finanziamento con componente tasso Esg -linked a Lati Industria Termoplastici Spa, storica realtà varesina attiva nel settore dei produttori di termoplastici tecnici, costantemente orientata verso uno sviluppo sostenibile con prodotti eco-compatibili", ha dichiarato Marco Bortoletti, Regional Manager Lombardia di Unicredit. "Mi piace inoltre sottolineare la duplice natura di Unicredit quale banca commerciale, con rapporti solidi e radicati con i principali stakeholder del territorio e con un’attenzione particolare alla sostenibilità che ci ha portato a definire ambiziosi target Esg ed essere in primo piano nei processi di cambiamento sociale e di transizione verde”. “Attraverso Garanzia Italia Sace favorisce la liquidità necessaria a guardare al futuro con maggiore ottimismo per un’auspicata ripartenza – ha dichiarato Enrica Delgrosso, Responsabile Mid Corporate Nord Ovest di Sace. Siamo lieti di essere al fianco di un’azienda come Lati che fa di sostenibilità, ambiente e innovazione i driver della propria crescita, anche a beneficio dei suoi principali stakeholder” (Com)