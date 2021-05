Sud: Pellegrino (Iv), internazionalizzazione pmi per ridurre gap economico, infrastrutturale e sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In merito al rilancio del sistema economico meridionale, che vede la Piccola e media impresa in affanno, domani all'ordine del giorno del Consiglio regionale della Campania sarà discussa la mozione presentata da Tommaso Pellegrino, capogruppo di Italia Viva, sottoscritta dai componenti dell'intero Gruppo Vincenzo Alaia, Francesco Iovino e Vincenzo Santangelo", si legge in una nota. "Nel documento - spiega il comunicato - si chiede alla Giunta di adottare provvedimenti atti a sostenere le imprese nelle strategie di business orientate al mercato internazionale attraverso un adeguato percorso formativo che consenta loro di sviluppare le abilità necessarie per i mercati esteri; di sostenere le imprese nei processi di digitalizzazione necessari per poter competere sui mercati internazionali, così da offrire maggiore efficienza operativa e garantire maggiore opportunità dal punto di vista commerciale e la definizione di risorse finanziarie e misure specifiche da destinare alle piccole e medie imprese che intendono intraprendere percorsi di internazionalizzazione, anche attraverso la predisposizione di bandi semplificati per le assegnazioni delle risorse previste". "Riteniamo – ha precisato Pellegrino – che l'internazionalizzazione deve essere considerata un modo nuovo di 'fare impresa' e una reale alternativa al mercato interno, alle problematicità dei settori produttivi, alla concorrenza, alla forte burocratizzazione dei processi. Inoltre l'internazionalizzazione è una reale opportunità per fare business all'estero, in particolare per le imprese con difficoltà a competere nel mercato interno e costituisce la migliore vetrina per trovare acquirenti per la propria produzione, in particolare per il Made in Italy". (Ren)