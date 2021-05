Scuola: Fondazione Cariparo e Intesa Sanpaolo insieme per promuovere un nuovo modello (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presentazione delle proposte progettuali scadrà il prossimo 30 giugno. “Abbiamo progettato questo bando ascoltando e analizzando le esigenze del mondo della scuola e del mondo produttivo”, dichiara il presidente della Fondazione Gilberto Muraro.“I rapidi cambiamenti del nostro tempo non sono stati accompagnati da una altrettanta rapida evoluzione del sistema scolastico che oggi si impone con urgenza, richiedendo interventi mirati. La Fondazione non ha la presunzione di 'risolvere' il problema, ma attraverso strumenti come il bando Scuola Innovazione vuole dare il proprio contributo, consapevole che si tratta di un processo lungo in cui resta fondamentale il lavoro in rete con le istituzioni preposte all’istruzione". “Investire sulla formazione e sull’educazione dei nostri giovani significa investire sul nostro futuro e sullo sviluppo dei nostri territori", sottolinea Roberto Gabrielli, direttore regionale Veneto Ovest e Trentino Alto Adige Intesa Sanpaolo. "Con riferimento al sistema dell’istruzione, Intesa Sanpaolo sta facendo la sua parte sia verso le scuole tramite il sostegno alle iniziative come quella presentata oggi dalla Fondazione Cariparo sia direttamente verso le famiglie. Grazie al Fondo Impact, infatti, Intesa Sanpaolo ha messo in campo diverse iniziative per andare incontro alle famiglie e agli studenti che a causa dell’emergenza sanitaria hanno dovuto cambiare il loro modo di apprendere e seguire le lezioni”. (Com)